戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。太平洋戦争末期、旧陸軍は“ある兵器”の製造を秘密裏に行っていました。従事していたのは、学徒動員の女学生たち。戦争によって青春を奪われた女性の証言です。新妻篤子さん「今度こそ死ぬのかなと考えていた。大事な少女時代は戦争、戦争で終わったから青春も何もなかった」福島県大熊町の新妻篤子さん（97）。戦時中、“ある兵器″の製造を行っていました。それは風船爆弾。太平