フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が15日、自身のブログを更新。『ユニクロ（UNIQLO）』のダウンジャケット×ジーンズで決めた“冬のおでかけコーデ”を披露した。【写真】「スポーティーな着こなしでカッコいい」ユニクロの愛用ダウンジャケットで決めた高橋英樹の“冬コーデ”この日は「年末年始準備で五反田TOCのユニクロへ」とつづり、店舗に向かう様子や店内を物色する様子を写真で紹介。