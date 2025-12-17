フジテレビ『Live News イット！』（月〜金後3：45）が、2026年春に全面リニューアル。新たな夕方の顔として、榎並大二郎アナウンサー、山崎夕貴アナの新キャスター就任が決定した。これまで番組を支えてきた遠藤玲子アナとともに「生活者目線」と「安心感」をキーワードに幅広い経験を生かし、視聴者に寄り添う。【写真】雰囲気ガラリ…ワイルドさMAXの榎並アナ夕方は、家事や育児で一番忙しい時間帯。そんな中でも「今知り