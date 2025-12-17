障害のある作家の作品を集めた展覧会が、2025年で20周年を迎えそれを記念した企画展がいま、大分県大分市で開かれています。 「元気のでるアート！」 毎年開催されている展覧会「元気のでるアート！」。 県内に住む障害のある作家の作品を紹介することで、障害者と社会をつなげようと2006年から始まり、2025年で20周年を迎えました。 今回展示されているのは24人の力作135点です。 「元