準天頂衛星システム「みちびき」5号機（QZS-5）を搭載した「H3」ロケット8号機は、2025年12月17日に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、発射直前に中止されました。JAXA＝宇宙航空研究開発機構によると、H3ロケット8号機は日本時間2025年12月17日11時11分の発射に向けてカウントダウンが進められていましたが、発射直前に緊急停止が発令され、この日の打ち上げは中止されました。JAXAの公式ライブ配信では、中止の