前の話を読む。キープしている男性に呼び出された横田。男性の婚約者が現れ、ふたりの関係を責められる。かばってくれる約束だった男性は横田を切り捨て…。■慰謝料を請求するのはどっち？■キープにすら捨てられて茫然…■傷ついた横田に追撃が■誰がバラした？男性は横田に「別れてほしい」と告げました。「婚約破棄」となると、男性の人生はめちゃくちゃになってしまいます。横田を切り捨てるほうが得策、というわけですね。別