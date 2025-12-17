けさの県内は、広く日差しが届いていますが、この後は、次第に雲が広がりそうです。けさの県内は、日差しが届き、最低気温は、富山市で5.5度、高岡市伏木で5.9度と多くの地点できのうより3度から4度高くなりました。この後は、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みで、次第に雲が広がり、午後は断続的に雨が降りそうです。雷を伴って一時的に強く降る可能性もあります。急に強まる雨や落雷、突風にご注意ください。日中の最高気温は