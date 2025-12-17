H3ロケット、直前で打ち上げ中止です。H3ロケット8号機がきょう、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、打ち上げ17秒前にカウントダウンが停止しました。「設備系に異常が確認された」ということで、きょうの打ち上げは中止となりました。ロケットには、スマートフォンなどの位置情報の精度向上に役立てられる日本版GPS衛星が搭載されています。