15日、火災のあった個室サウナ店周辺に駆けつけた消防隊員ら＝東京都港区東京・赤坂の個室サウナ店火災で警視庁が実施した現場検証時に、サウナからフロントに連絡を取るための非常ボタンの電源が切れていたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。ボタンを覆うカバーが壊れており、警視庁は死亡した夫婦が火災時にボタンを押したが作動しなかった可能性があるとみて、当時の状況を調べている。警視庁によると、夫婦は川崎