記者会見する木原官房長官＝17日午前、首相官邸木原稔官房長官は17日の記者会見で、高市早苗首相と中央アジア5カ国の大統領による初めての首脳会合を19、20両日に東京都内で開催すると発表した。ロシアのウクライナ侵攻や、中国の覇権主義的な動きを念頭に「法の支配に基づく国際秩序を維持、強化するパートナーとして、地域の自立的、持続的な発展を推進するため、意見を交換する」と意義を強調した。首脳会合にはカザフスタ