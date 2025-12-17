女優の八木莉可子（24）らが17日、東京・渋谷のMEDIADEPARTMENTTOKYOで「ファミフェス2025」記者発表会に出席し、推しに興奮した。ファミリーマートは、「遊べるコンビニ」を目指して19、20日に同所で「ファミフェス2025」を開催する。ファミマプリントで製作できる“マツケン推し活うちわ”を手にした八木は「松平健さんが以前から大好きなので凄いテンションが上がっています」と大興奮。その後、俳優の松平健が登場し