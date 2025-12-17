タレント上沼恵美子（70）が、16日放送のフジテレビ系特番「星になったスターたち」（午後7時）に出演。3月に76歳で亡くなった歌手で女優のいしだあゆみさんとの思い出を語った。今年亡くなった著名人を、秘蔵映像と関係者へのインタビューでしのぶ特番。上沼はいしださんとの共演について「何度もご一緒させていただきまして。大阪の番組に来ていただいて、金沢に2人で旅行に行くというやつをやらせていただいて」と振り返った。