二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日12月17日（水）の同番組は、前回の放送で好評だった企画「歌詞の英単語 正しく発音できるかな？」の完結編が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！J-POPの人気曲を歌いながら、英単語が出てきたら、ネイティブさながらの正しい英語の発音を叫ばな