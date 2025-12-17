16日夜、長岡市で横断歩道を歩いていた60代の男性を車ではねたとして、見附市の55歳の女が逮捕されました。男性は意識不明の重体です。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは見附市に住む55歳のパート従業員の女です。警察によりますと、女は16日午後6時20分ごろ、軽自動車で長岡市学校町2丁目の交差点を右折しようとしたところ、横断歩道を歩いていた60代の男性をはね、ケガをさせた疑いが持たれています。男性は病院に