旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の中核的な傘下団体である天宙平和連合（UPF／Universal Peace Federation）が、世界各地で国際政治イベントを開催するために、年間で多いときには2000万ドル（日本円＝約30億円）近い資金を投じてきたことがわかった。【解説】文鮮明が夢見た「アジア帝国一体化」「日韓トンネル」構想UPFが主催するイベントは、韓国国内外の有力政治家をはじめ、宗教界、メディア関係者など各界の主要人物が多