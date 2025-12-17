「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラックA1388N11（Anker）2位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイトA1388N21（Anker）3位コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX1) ホワイトDE-C46L-10000WH（エレコム）4位コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX1