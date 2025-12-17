日経225先物は11時30分時点、前日比90円高の4万9550円（+0.18％）前後で推移。寄り付きは4万9760円とシカゴ日経平均先物清算値（4万9685円）を上回る形から、買い先行で始まった。ただし、寄り付きを高値にショート優勢の動きから軟化すると、現物の寄り付き直後には4万9110円まで売られる場面もみられた。売り一巡後はショートカバーとみられる動きから切り返しており、終盤にかけてプラス圏を回復すると、4