17日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝155円01銭前後と、前日午後5時時点に比べ13銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円98銭前後と5銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース