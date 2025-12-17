17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円高の4万9550円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万9553.71円に対しては3.71円安。出来高は1万8860枚となっている。 TOPIX先物期近は3371ポイントと前日比12ポイント安、現物終値比0.65ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49550