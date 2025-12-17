米メディア『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者は16日（日本時間17日）、ポスティングシステムでメジャーリーグ移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手に言及。現状について「今オフの市場で最大のミステリー」とし、情報がほぼ出回っていないと伝えた。村上は移籍交渉期限が22日（同23日午前7時）に迫っており、残された時間はあとわずか。三塁手及び一塁手市場全体の動きと結びつきが