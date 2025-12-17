これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上越・中越と佐渡の沿岸部に強風注意報が発表されています。 夕方まで強風に、夜のはじめごろまで落雷に注意ください。 ◆17日(水)これからの天気 天気は下り坂に向かい、次第に雨雲がかかるでしょう。山沿いでは雪が降りそうです。 夜のはじめごろにかけて局地的にカミナリを伴ったり、上越では18日(木)朝にかけて警報級の大雨となるおそれが