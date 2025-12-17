大麻を所持していたとして１６日逮捕された警察官の自宅から、少量の乾燥大麻が押収されていたことがわかりました。東広島警察署の巡査は「麻薬取締法違反」の疑いで広島地検に身柄を送られました。容疑者の巡査は１６日、東広島市の自宅で乾燥大麻を所持した疑いです。調べに対し、容疑を認めています。警察が容疑者が住む官舎の部屋を捜索した際、プラスチック製の袋に入った大麻の植物片が見つかり、現行犯逮捕しました。捜