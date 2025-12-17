BRT＝バス高速輸送システムでの復旧を目指しているJR美祢線について。被災後、初めてとなる住民説明会が16日、美祢市で開かれました。住民説明会はJR西日本と美祢市が開いたもので市民らおよそ70人が集まりました。JRの担当者は美祢線のBRT＝バス高速輸送システムでは専用道路を設けるなどして鉄道と同じ程度の定時性や速達性を確保できることや、停留所の数を増やすことで利便性も高められることなどを説明しました。2023年の豪雨