島根県の玉造温泉に位置する全室露天風呂付き客室の温泉旅館「界 玉造」にて、2026年1月13日(火)から2月28日(土)までの間、縁結びの聖地で良縁を祈願する「八重垣神社開運プラン」が登場する。【写真】縁結びの聖地「八重垣神社」八重垣神社でのご祈祷の様子縁結び祈願の聖地と呼ばれる八重垣神社での祈祷や、出雲の神事で用いられてきた「真菰(まこも)」を使った参拝前の湯浴み、玉造温泉の名前の由来と