長岡市で横断歩道を渡っていた男性が車にはねられ意識不明の重体です。車を運転していた女は、過失運転致傷の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、見附市熱田のパート従業員の女(55)です。警察によりますと女は16日午後6時半前、長岡市学校町の交差点を車で右折した際に横断歩道を渡っていた60代の男性をはね、ケガをさせた疑いがもたれています。男性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 女は、「横