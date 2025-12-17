小学生たちに地元の伝統野菜を知ってもらおうと、呉市で特産のキャベツ「広甘藍」の収穫体験が行われました。■児童「すごいでっかくて重い！」呉市発祥のキャベツ「広甘藍」です。呉市では地元の伝統野菜への理解を深めてもらおうと、小学生による苗の植え付けや収穫体験を行っています。子どもたちは、採ったばかりの広甘藍をさっそく味見しました。■児童「うまーい！！」■児童「ヘルシーですから いくらでも