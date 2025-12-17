暴風雪や高波の影響で全区間で運休となっていたＪＲ根室線、札幌ー釧路間の特急「おおぞら」が、１２月１７日から間引きで運転を再開しました。運休の区間はバス代行しています。（武田記者）「運休していた札幌行きの特急なんですけれども、きょうからバスの代行運転が始まり、多くの方が並んでいらっしゃいます」札幌と釧路を結ぶＪＲ根室線の特急「おおぞら」は、全区間で運休していましたが、１７日から札幌ー帯広