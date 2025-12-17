鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げが予定されていたH3ロケット8号機は打ち上げの直前で中止されました。H3ロケット8号機は17日午前11時11分に打ち上げられる予定でしたが、打ち上げ20秒前を切ったところで緊急停止されました。「いま、緊急停止が発令されました。現在状況を確認中です」準天頂衛星システム「みちびき」の5号機を載せ午前11時11分に打ち上げが予定されていたH3ロケット8号機。しかし、打ち上げ