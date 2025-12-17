島原市の市道で16日夕方、70代の女性が普通乗用車にはねられる事故がありました。 女性は意識不明の重体となっています。 16日午後5時40分頃、島原市上の原の市道で道路を横断していた77歳のホテル従業員の女性が、直進中の普通乗用車にはねられました。 警察によりますと、女性は意識不明の重体で病院に搬送されたということです。 乗用車を運転していた22歳の女性にケガはありませんでした。 警察が事故の原因を