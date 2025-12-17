バンダイナムコグループでキャラクター菓子などを手がけるハート（愛媛県松山市）は、アニメ「ONE PIECE」に登場する「悪魔の実」をかたどった立体グミ「4Dグミ/悪魔の実」の販売を、2025年12月15日からはじめた。ふわっと軽い食感同作の主人公「モンキー・D・ルフィ」が食べた「ゴムゴムの実」が4Dグミに登場。実の丸みや表面の模様、ヘタの部分まで忠実に再現している。グレープ味で、ふわっと軽い食感と見た目でも楽しめる仕様