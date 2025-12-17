首の手術後のリハビリに励みながら、ロサンゼルスを拠点に世界のエンタメ業界の“地殻変動”を体感し、世界各国を飛び回った今年のYOSHIKI。生成AIとの共存、チャリティ活動、そして「驚きの発表」まで――数々のニュースを生み出した一年について、自身の言葉で振り返ってもらった。【写真】サウジアラビアの古墳が真紅に染まる…YOSHIKIが開催した世界遺産での公演の様子■何十年後も“アーティスト”という職業があるように