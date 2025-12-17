高校卒業後アメリカ留学で日本を離れ、その後香港でスカウトされて芸能界デビューした俳優のディーン・フジオカ。別れ際に空港でみた母の姿が「忘れられない」と語った。【映像】アメリカ留学中のロン毛のディーンディーンは、12月15日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。離れて暮らしていた家族との現在の関係や母への思いを明かした。福島県須賀川市生まれのディーンは、4人きょうだいの長男。「妹が2歳下って