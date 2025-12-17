腹を括った勝負に勝てた分、その横顔がきらめき、絞り出した声は思った以上に低くなった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月16日の第1試合で、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が今期2勝目をゲット。このトップを引き寄せた一局の内容、アガった後の表情がファンの間で話題になった。【映像】うれしさを忍ばせた岡田の横顔と低音ボイスの「ロン」モデル・タレントとしても活躍し、グラビアなどでは様々な表情でファンの心