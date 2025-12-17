埼玉県八潮市の道路陥没事故の影響に苦しむ現場近くの住民らが、来月にも住民団体を設立する方針であることがわかりました。道路陥没事故をめぐっては、来月で事故から1年となりますが、現場近くでは下水の臭いが残り、埼玉県には「金属が錆びた」という報告や健康の不安を訴える声が寄せられています。こうした状況から、現場近くの住民らが、県や市などへ要望などを伝えるための住民団体を来月にも設立する方針であることが日本