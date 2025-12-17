ロサンゼルスオリンピック（ロス五輪）のチケット抽選登録が、2026年1月14日（水）より開始されることが発表された。 2028年7月14日（金）から7月30日（日）にかけて行われるロス五輪。バレーボールの予選ラウンドは男女ともに各日4試合が行われ、2028年7月15日（土）から23日（日）にかけて実施される。 その後、7月24日（月）と25日（火）に男女準々決勝が、26日（水）と27日（木）に男女準決勝が行われ、男