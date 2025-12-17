俳優の鈴木砂羽が、12月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。ドラマ『相棒』で水谷豊が演じる杉下右京の顔が編まれたセーターを着用して、当の水谷と撮影したツーショット写真を披露した。【映像】“右京セーター”で水谷豊と2ショット（複数カット）赤い地に、お決まりの「ひとつよろしいですか？」ポーズをとる杉下右京の顔が精巧に編まれた独特なセーターに黒柳は「素敵なセーター」と絶賛。鈴木は「堀之