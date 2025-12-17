日銀横浜支店（資料写真）日銀横浜支店が１５日に発表した１２月の企業短期経済観測調査（短観）は神奈川県内企業の業況判断指数（ＤＩ）が全体でプラス２２となり、９月の前回調査から３ポイント改善した。米国の関税政策の影響は限定的で、価格転嫁の進展も反映。比較できる１９９８年以降、２０１８年９月と２５年６月調査に並んで最も高い水準だった。業況判断ＤＩは、企業の景況感について「良い」から「悪い」と答えた割