西洋絵画の美術団体「一水会」による展覧会が、金沢21世紀美術館で17日から始まりました。一水会金沢展は、東京で開かれた公募展の巡回展で、今回で86回目となります。会場には、地元作家の本展受賞作4点をはじめ、写実描写の技術を用いた力作、177点が展示されています。最高賞の文部科学大臣賞を受賞した、白山市の土田佳代子さんの「再生の里山」。 色に深みがあり、自然なトキの姿を写し出す表現力の高さやメッセージ