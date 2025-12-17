子どもって、ここぞという時に限って思うように動かないもの。発語が早かった筆者の息子は1歳半で次々に言葉を発していました。ところが迎えた1歳半健診、いつものおしゃべりが嘘のように沈黙してしまったのです。 待合室では絶好調 息子は小さいころからおしゃべりが好きで、絵本を見ながら「ワンワン！」「トラック！」「パン！」と、しっかり言葉を発していました。 迎えた1歳半健診の日━━待合室で絵本を手にご機嫌。「