山口が新ユニフォームを発表レノファ山口は12月14日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームのデザインを発表した。先行予約は15日からスタートしており、1月12日までとなっている。2025シーズンをJ2リーグの19位で終え、J3リーグに降格となった山口。再起に向けた重要な時間となるJ2・J3百年構想リーグに向けたユニフォームは、クラブ設立20周年を記念して誕生した特別な一着となっている。クラブのチームカラーであ