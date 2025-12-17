約2万年前にカリブ海のイスパニョーラ島に生息していたハチが、「死んだ哺乳類の骨のくぼみ」に巣を作っていたことが判明したと、学術誌のRoyal Society Open Scienceに掲載予定の論文で報告されました。これは、ハチが動物の骨の空洞を産卵場所として利用したことを示す、初めての証拠とのことです。How owl leftovers became the perfect home for ancient baby beeshttps://phys.org/news/2025-12-owl-leftovers-home-ancient-b