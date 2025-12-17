井村屋の人気商品「たい焼きアイス」の新フレーバーとして、昔懐かしの「固めプリン」をイメージしたカスタードアイスとカラメルソースがあんこの代わりに詰め込まれた「たい焼きアイス プリン」が2025年12月29日に新登場します。一足早く編集部に送られてきたので、どのような味なのか気になって早速食べてみました。1986年の発売以来、愛され続けて40年目を迎えるロングセラー商品から新フレーバー登場『たい焼アイスプリン』1