NHKは、気になる場所に100台の固定カメラを設置するドキュメンタリー番組「100カメ」の“乗り物スペシャル”として、未公開映像を加えた「羽田空港 完全版」と昨年7月に放送した「東京メトロ」再放送を2本立てで、12月29日8時5分～9時49分に総合テレビで放送する。 放送は「羽田空港 完全版 ～空飛ぶ翼を守るプロたち～」が29日8時5分～9時4分、「東京メトロ ～巨大地下鉄ネットワー