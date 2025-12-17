ベネッセは「進研ゼミ」の会員の小学生が選んだ「今年の漢字」を発表した。「進研ゼミ小学講座」が日本漢字能力検定協会の「今年の漢字」の一環で募集したもの。1位は「楽」進研ゼミ小学講座の会員からの応募で最も多く票を集めたのは「楽」（746票）。理由は「学校でたくさん友だちができて、毎日楽しいから（1年生）」、「大阪万博などがあって、とても楽しかったからです（3年生）」、「今年一年、楽しい事ばかりだったから（4