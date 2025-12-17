男女5人の自殺を手伝ったとされる福島市の男の初公判が開かれ、男は5人のうち4人について起訴内容を認めました。自殺ほう助や未成年者誘拐などの罪に問われているのは、福島市の無職・岸波弘樹被告（36）です。岸波被告は去年6月から今年1月にかけて、SNSを通じて知り合った福島県や山形県などの10代から20代の男女5人の自殺を手伝ったとされていて、このうち4人が死亡しています。きょう開かれた初公判で岸波被告は、5人のうち4人