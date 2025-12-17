長野県内で宿泊施設を運営する会社がイスラエル人の宿泊を断ったとして、大使館が長野県に抗議していたことが分かりました。長野県によりますと、10月にイスラエルの旅行業者が運営会社に予約の問い合わせをしたところ、SNSのやり取りで経営者が「パレスチナの人々への行為に不満を持っている」と回答し、宿泊の受け入れに応じませんでした。会社は外国人が経営し、長野県内で複数の宿泊施設などを運営しているということです。長