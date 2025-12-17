弁護士の八代英輝氏（61）が17日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。農林水産省が16日発表した鶏卵の価格動向調査で、8〜10日の全国平均小売価格は1パック10個入りが308円で、2003年の調査開始以降の最高値となったことに言及した。平年に比べ27％高くなっており、原因は24年冬〜25年初めに鳥インフルエンザが流行し供給量が減り回復途上にある中で、今冬の需要が増えたのが要因。これまでの