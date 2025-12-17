スマートフォンやカーナビの位置情報の提供などに役立てられる衛星測位システム「みちびき」を搭載したH3ロケット8号機が、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、打ち上げ直前に中止されました。H3ロケット8号機は、17日午前11時11分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でした。しかし、予定されていた打ち上げ時刻の直前になり、カウントダウンが止まりました。JAXA（宇宙航空研究開発