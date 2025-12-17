この十数年にわたり目覚ましい成長を遂げたパックごはん市場。世帯構成や生活スタイルの変化、備蓄意識の高まりも背景に右肩上がりを続けてきたが、昨年来の米価高騰による店頭価格の上昇が需要の伸びにブレーキをかけている。電子レンジで2分温めるだけで、炊き立てのようなおいしさが味わえる利便性がパックごはんの特長だ。単身や少人数世帯の広がりから、一食ごとに炊くよりタイパに優れる点でも支持を伸ばしてきた。たび重な