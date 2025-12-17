クリスマスシーズン真っ盛りのなか、プレミアリーグのスター選手がサンタクロースに扮し、子供たちを喜ばせた。サンタとなったのは、マンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドだ。ハーランドは自らのYouTubeチャンネルやSNSに、サンタとなって子供たちを驚かせる動画を公開している。メイクアップアーティストによって白い眉や髭をつけられ、サンタとなったハーランドはマンチェスターのいくつかの家を訪ねる。ハーランドが